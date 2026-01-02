Cosa: Nera a metà, uno spettacolo in prima assoluta dedicato alla musica di Pino Daniele.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio di Roma, l’11 gennaio alle ore 17:00.. Perché: Un racconto autobiografico intenso che trasforma un tributo musicale in un viaggio dell’anima senza filtri.. Il nuovo anno dell’Altrove Teatro Studio di Roma si apre nel segno della grande musica d’autore e dell’emozione pura. Il prossimo 11 gennaio, il palcoscenico di Via Giorgio Scalia ospiterà il debutto di Nera a metà, una produzione che nasce come omaggio al genio di Pino Daniele ma che, nel corso della sua creazione, si è trasformata in qualcosa di molto più profondo e personale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pino Daniele rivive nelle emozioni di Ottavia Bianchi

Leggi anche: “Il cielo è pieno di stelle“. Come. Pino Daniele

Leggi anche: È morto James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In scena ’Alleria’, in ricordo delle emozioni di Pino Daniele - Un fascio di luce che si apre sul palco, le prime note che salgono come un richiamo antico e inconfondibile: bastano pochi accordi per ritrovare la voce di Pino Daniele, per sentirla vibrare dentro, ... ilrestodelcarlino.it

«Pino Daniele rivive con noi».- Stasera al teatro comunale di Porto San Giorgio il tributo di Bosso e Mazzariello - Prima un concerto al Maxxi di Roma chiamati nel 2022 da Edoardo Assante per una rassegna da lui curata, poi un disco nel 2024 e in mezzo tanti live: sono Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello con Il ... corriereadriatico.it

“Ho visto gente piangere per Pino Daniele”: Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli. Emozioni con Giorgia, Emma, Elisa, Elodie e Mahmood - Stasera, mercoledì 17 settembre, si è svolto in piazza del Plebiscito (sold out) l’evento “Pino ... ilfattoquotidiano.it

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 2 gennaio del 1991 o comunque nel gennaio del 1991 Pino Daniele pubblica Un uomo in blues. Il disco trascinato dal singolo O Scarrafone raggiunge la vetta delle classifiche di vendita. Tra i musicisti x.com

NERO A METÀ EXPERIENCE La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti Sabato 10 gennaio 2026 – ore 21:30 Teatro Comunale Fusco Un concerto che è molto più di un omaggio: è un incontro diretto con l’anima di Pino Daniele. Gigi De Rie - facebook.com facebook