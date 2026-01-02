Pink rivela di aver trascorso il Capodanno in un letto d’ospedale | Quest’anno è stato un disastro

Pink ha condiviso sui social un’immagine durante il Capodanno, in cui si vede in ospedale con un camice e una benda al collo. La cantante ha confessato che l’inizio del 2026 non è stato facile, descrivendo la situazione come un vero e proprio disastro. Questa esperienza ha attirato l’attenzione dei suoi fan, che le hanno espresso vicinanza e sostegno in un momento difficile.

Il 2026 non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per la povera Pink. La sera del 31 dicembre, la cantautrice statunitense ha infatti condiviso sui social media un selfie in cui si mostrava in camice, con una benda al collo, mentre riposava in un letto d'ospedale. Nonostante l'inaspettata location, la popstar è apparsa di buon umore, sorridendo nel ripercorrere emotivamente il suo 2025 e nello spiegare il motivo del ricovero. Pink ha scherzato con i fan, assicurando loro di non essere lì per un intervento di chirurgia plastica al viso, ma di aver ricevuto «due nuovi dischi luccicanti nel collo», aggiungendo che «il rock 'n' roll è uno sport di contatto».

