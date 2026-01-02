Pink ricoverata in ospedale | Una nuova cicatrice io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza
Pink è stata ricoverata in ospedale nella notte di Capodanno, a causa di un intervento al collo. La cantante ha condiviso di trovarsi da sola in ospedale mentre la sua famiglia si trova in vacanza, affrontando questa fase di recupero. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi fan, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
Pink è stata ricoverata in ospedale la notte di Capodanno. La cantante si è sottoposta a un intervento al collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Sono in ospedale mentre la mia famiglia è sulle piste da snowboard. Non sto per fare un lifting elegante ma per sostituire due dischi cervicali”: il post di Pink
Leggi anche: “Nata con una cardiopatia congenita, sono stata operata 23 anni fa e sto bene: quella cicatrice è la mia forza”
Pink ricoverata e operata d'urgenza a Capodanno: la foto dall'ospedale preoccupa i fan; Pink ricoverata in ospedale: Una nuova cicatrice, io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza; Pink ricoverata in ospedale a Capodanno, guarisce dall’impegnativo 2025; Pink in ospedale a Capodanno: intervento urgente al collo, fan in apprensione.
Pink ricoverata in ospedale: “Una nuova cicatrice, io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza” - Pink è stata ricoverata in ospedale la notte di Capodanno. fanpage.it
Pink e il Capodanno in ospedale: “Sono in ospedale”/”Nessun lifting, devo operarmi” - Pink sta male, il racconto dopo il Capodanno trascorso in ospedale: "Devo operarmi, la mia famiglia è sulla neve" ... ilsussidiario.net
Pink ricoverata e operata d'urgenza a Capodanno: la foto dall'ospedale preoccupa i fan. «Mi farò due nuovi dischi sul collo» - Di dischi nella sua carriera Pink ne ha venduti tanti, ma questa volta invece di venderli dovrà farseli impiantare. msn.com
Pink operata d'urgenza a Capodanno: un nuovo inizio con spalle forti La notte di San Silvestro Pink è stata ricoverata e sottoposta a un delicato intervento per sostituire alcuni dischi cervicali, a causa di forti dolori al collo che l'hanno colpita improvvisamente - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.