Pink ricoverata in ospedale | Una nuova cicatrice io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza

Pink è stata ricoverata in ospedale nella notte di Capodanno, a causa di un intervento al collo. La cantante ha condiviso di trovarsi da sola in ospedale mentre la sua famiglia si trova in vacanza, affrontando questa fase di recupero. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi fan, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Pink e il Capodanno in ospedale: “Sono in ospedale”/”Nessun lifting, devo operarmi” - Pink sta male, il racconto dopo il Capodanno trascorso in ospedale: "Devo operarmi, la mia famiglia è sulla neve" ... ilsussidiario.net

Pink ricoverata e operata d'urgenza a Capodanno: la foto dall'ospedale preoccupa i fan. «Mi farò due nuovi dischi sul collo» - Di dischi nella sua carriera Pink ne ha venduti tanti, ma questa volta invece di venderli dovrà farseli impiantare. msn.com

Pink operata d'urgenza a Capodanno: un nuovo inizio con spalle forti La notte di San Silvestro Pink è stata ricoverata e sottoposta a un delicato intervento per sostituire alcuni dischi cervicali, a causa di forti dolori al collo che l'hanno colpita improvvisamente - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.