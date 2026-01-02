Ping Zeng prima cinese sul podio nel salto con gli sci partendo dal taekwondo! Capelli rosa e un sogno nel cassetto per Lilly

Ping Zeng, nota come “Lilly”, ha fatto il suo ingresso nel mondo del salto con gli sci partendo dal taekwondo. Con capelli rosa e un percorso unico, rappresenta la prima atleta cinese a salire sul podio in questa disciplina. La sua storia testimonia come determinazione e passione possano aprire nuovi orizzonti, anche in sport tradizionalmente dominati da altri Paesi. Un esempio di crescita e innovazione nello sport internazionale.

C’è un nuovo astro nel firmamento del salto con gli sci. La metafora è chiamata dalla sua origine, il Paese dalla bandiera rossa a cinque stelle, ossia la Cina. Si parla di Ping Zeng, che nella giornata di Capodanno ha portato, per la prima volta nella storia, la nazione asiatica sul podio di una gara di Coppa del Mondo. Una vera e propria favola, poiché la rappresentante di Zh?ngguó ha festeggiato con la piazza d’onore nella competizione tenutasi a Oberstdorf il proprio ventunesimo compleanno (è nata il 1° gennaio 2005). Si tratta di una sorpresa relativa, poiché aveva già dimostrato di poter essere competitiva per la top-ten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ping Zeng, prima cinese sul podio nel salto con gli sci partendo dal taekwondo! Capelli rosa e un sogno nel cassetto per “Lilly” Leggi anche: Il consolidamento in B con un sogno nel cassetto Leggi anche: Alessio non sbaglia: è semifinale mondiale a Wuxi, Italia sul podio nel taekwondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Salto con gli sci: Abigail Strate vince una gara pazza a Oberstdorf, a Nika Prevc il Two Nights Tour; Salto con gli Sci – Nika Prevc stravince a Garmisch-Partenkirchen. Sieff 24a.; Gara folle a Oberstdorf, il Two Nights Tour si chiude con il colpaccio di Abigail Strate. Ping Zeng, prima cinese sul podio nel salto con gli sci partendo dal taekwondo! Capelli rosa e un sogno nel cassetto per “Lilly” - La metafora è chiamata dalla sua origine, il Paese dalla bandiera rossa a cinque stelle, ossia la ... oasport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.