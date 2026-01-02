Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trasferiscono a Portofino in una nuova villa

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno recentemente trasferito la loro residenza a Portofino, acquistando una villa di circa 130 metri quadrati. Dopo aver lasciato l’affitto presso Villa Bonomi Bolchini, la coppia ha scelto questa nuova dimora per stabilirsi nel rinomato borgo ligure. La notizia, riportata da Il Difforme, conferma il loro interesse per una vita in un contesto tranquillo e raffinato.

Una lussuosa villa di 130mq è stata acquistata da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin che hanno lasciato villa Bonomi Bolchini, dov'erano in affitto.

