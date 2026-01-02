Pier Andrea Chevallard nuovo ceo di Tinexta

Tinexta, azienda italiana specializzata in digital trust, cybersecurity e innovazione aziendale, ha annunciato la nomina di Pier Andrea Chevallard come nuovo amministratore delegato. Con un’esperienza consolidata nel settore, Chevallard assumerà la guida strategica dell’azienda, volto a rafforzare la sua posizione nel mercato e a sostenere lo sviluppo di servizi innovativi e affidabili.

Tinexta, azienda italiana che eroga servizi nei settori del digital trust, cybersecurity e business innovation, ha annunciato la nomina di Pier Andrea Chevallard come nuovo amministratore delegato. Il rinnovato cda ha inoltre confermato la presenza di amministratori indipendenti e ha istituito i principali comitati endoconsiliari. Per Tinextra è in arrivo il delisting da Piazza Affari. La nomina di Chevallard, figura di spicco del panorama istituzionale e imprenditoriale italiano, si inserisce in una fase di profondo cambiamento per la società: Zinc BidCo, veicolo indirettamente controllato dai fondi Advent International e Nextalia, ha acquistato il 38,74 per cento del capitale societario, operazione che fa scattare l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni a 15 euro per titolo, finalizzata all' uscita da Piazza Affari.

