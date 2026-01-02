Picchiata dopo aver negato ai passeggeri l' imbarco sul volo i sindacati | Maggiori tutele contro aggressività e violenza
Nel giorno di Capodanno, all’aeroporto ‘Galilei’, si è verificato un episodio di violenza nei confronti di un dipendente, dopo il rifiuto di imbarcare alcuni passeggeri. Le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori dello scalo esprimono preoccupazione e chiedono maggiori tutele contro aggressioni e comportamenti violenti, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza del personale aeroportuale.
Un episodio di violenza è avvenuto nel giorno di Capodanno all'interno dell'aeroporto ‘Galilei’: a denunciare l'accaduto le sigle sindacali che tutelano i diritti dei lavoratori che gravitano all'interno e attorno allo scalo pisano. “Durante l'imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
