Picchiata dopo aver negato ai passeggeri l' imbarco sul volo i sindacati | Maggiori tutele contro aggressività e violenza

Nel giorno di Capodanno, all’aeroporto ‘Galilei’, si è verificato un episodio di violenza nei confronti di un dipendente, dopo il rifiuto di imbarcare alcuni passeggeri. Le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori dello scalo esprimono preoccupazione e chiedono maggiori tutele contro aggressioni e comportamenti violenti, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza del personale aeroportuale.

