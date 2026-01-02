Piazze piene per Capodanno | Auguro pace e un po’ di soldi

Le piazze di Macerata e Civitanova si sono animate per i festeggiamenti di Capodanno, con brindisi, musica e balli fino a tarda notte. Nonostante le temperature rigide, migliaia di persone hanno preso parte alle celebrazioni, creando un'atmosfera conviviale e festosa. Un inizio d’anno che, tra speranze di pace e desideri di prosperità, ha portato un senso di comunità e speranza per i mesi a venire.

Brindisi, balli, musica. Piazze piene fino alle ore piccole sia a Macerata che a Civitanova, dove le feste organizzate per Capodanno hanno richiamato migliaia di persone, nonostante le temperature molto rigide. "Grazie per aver riempito questa meravigliosa piazza. Vi auguro un anno che porti gioia, amore, pace, serenità e anche un po' di soldi", è stato l'augurio dal palco (animato da Multiradio) del sindaco Sandro Parcaroli. In piazza, nel capoluogo, gente di tutte le età, italiani, stranieri, maceratesi e non hanno ascoltato, dopo il countdown per la mezzanotte, le parole del sindaco e degli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori. Alla riuscita del capodanno hanno dato il loro fondamentale contributo anche la Pro loco, che ha offerto dolce e spumante, e Macerata soccorso, che si è occupata del servizio antincendio.

La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026 - Pienone a Pisa, Siena e Firenze, tre delle principali città che proponevano artisti di primo piano. lanazione.it

Capodanno in piazza a Salerno, funziona la macchina organizzativa. Vigili Urbani sanionano locali - L’evento ha richiamato decine di migliaia di salernitani, turisti e visitatori che hanno salutato l’anno vecchio e brindat ... salernonotizie.it

TGR Rai Toscana. . Piazze piene nella notte di Capodanno in Toscana. A Firenze in migliaia in piazza Santa Croce, pienone anche a Siena, Arezzo e Scandicci. A Livorno, spettacolo sulla terrazza Mascagni mentre a Pisa è andato in scena Alfa - facebook.com facebook

