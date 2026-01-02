Piazza Roma spunta un coltello | 21enne ferito

Nel pomeriggio di oggi, un giovane di 21 anni è stato ricoverato al San Pio dopo essere stato ferito con un coltello a Piazza Roma. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e le condizioni del ragazzo sono ancora da valutare. La vicenda si inserisce in un contesto di cronaca locale che richiede attenzione e verifiche approfondite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo 21enne e stato ricoverato nel pomeriggio di oggi al San Pio per una ferita di arma da taglio. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane sarebbe stato attinto probabilmente da una coltellata alla regione dorsale mentre si trovava in piazza Roma. Il fatto è accaduto attorno alle ore 17 forse per una lite con una persona al momento sconosciuta. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. A prestare soccorso al giovane e stato il personale sanitario del 118.

