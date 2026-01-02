Piazza Navona ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio

Il 6 gennaio a Roma, Piazza Navona si anima con l’arrivo della Befana, un evento atteso da molte famiglie e bambini. In questa occasione, si celebra la tradizione dell’Epifania, offrendo un momento di condivisione e festa nel cuore della città. Scopri gli orari e i dettagli per vivere al meglio questa tradizionale visita della Befana, simbolo di fine festività e di auguri per l’anno nuovo.

L’attesa è quasi finita: anche in quest’anno appena cominciato la città di Roma si prepara a salutare le festività con uno degli appuntamenti più amati da famiglie e bambini. Il 6 gennaio 2026, Piazza Navona tornerà a essere il cuore pulsante dell’Epifania, con l’arrivo della Befana che chiuderà ufficialmente il lungo periodo delle feste natalizie. Si tratta di una tradizione profondamente radicata nella storia della città, in grado ogni anno di richiamare migliaia di romani e turisti. A che ora arriva la Befana a Piazza Navona nel 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Rispetto allo scorso anno, quando la simpatica vecchina scese di mattina, l’orario dell’evento cambierà. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: La Befana è salva, il cantiere nel cuore di piazza Navona verrà rimosso

Leggi anche: Piazza Navona, il cantiere blocca la Befana: a rischio il volo e i mercatini di Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Festa della Befana in Piazza Navona a Roma: orari e programma - A Piazza Navona in occasione delle feste natalizie l'atmosfera è incantata tra bancarelle di addobbi colorati, dolciumi e giostre. fanpage.it

A Piazza Navona il 'volo' della Befana coi vigili del fuoco - La Befana, 'salvata' dai Vigili del fuoco dalla terrazza Borromini di Sant'Agnese in Agone, vola su Piazza Navona a cavallo della scopa appesa a una autoscala: si è rinnovata quest'anno la tradizione ... ansa.it

La Befana in volo atterra a Piazza Navona per la sua festa - Dalla terrazza del Borromini in via Sant'Agnese in Agone, la Befana è "volata" atterrando su Piazza Navona grazie ai vigili del fuoco che l'hanno tratta in salvo. fanpage.it

Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio "scende" la Befana! La Festa di Piazza Navona dal 6 dicembre continua a riempire la piazza con musica, performance, letture, laboratori creativi e momenti educativi per i più piccoli, spettacoli teatrali, artigianato, merc - facebook.com facebook

Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio "scende" la Befana alle ore 14! Tante le iniziative e gli eventi anche serali, oltre a servizi per la cittadinanza nello stand di Roma Capitale. Ti aspettiamo in Piazza! Info ow.ly/HXFJ50XQAf6 x.com