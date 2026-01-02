Piazza della Libertà ripristinati i due tulipani danneggiati dai vandali

A Piazza della Libertà sono stati ripristinati i due tulipani danneggiati dai vandali nel recente episodio. Le installazioni luminose, alimentate a energia solare, sono state rimessi a nuovo per contribuire al decoro del giardino. L’intervento mira a mantenere l’attrattiva e l’armonia dello spazio pubblico, confermando l’impegno nella cura e tutela delle aree verdi della città.

Dopo il gesto vandalico dei giorni scorsi, il giardino di Piazza della Libertà torna a splendere. Sono stati infatti ripristinati i due tulipani danneggiati, installazioni luminose alimentate a energia solare, che erano state prese di mira da ignoti.Il casoCon il riposizionamento degli elementi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

