Pesce congelato. Ancora controlli in Lucchesia.

Recenti controlli della Guardia Costiera ad Altopascio hanno scoperto un deposito con circa cinque tonnellate di pesce congelato privo di etichette e con scadenza superata. Si tratta della prima operazione di questo tipo nella Piana di Lucca, evidenziando l’importanza di vigilare sulla filiera del pesce congelato per garantire la sicurezza dei consumatori.

L’operazione dei giorni scorsi della Guardia Costiera ad Altopascio che ha portato a individuare all’interno del territorio comunale un deposito all’interno del quale erano detenute circa cinque tonnellate di prodotti ittici privi delle informazioni sulla provenienza e con termine minimo di conservazione superato da diversi mesi, è stata solo la prima del genere nella Piana. Nei giorni immeditamwnte successivi al Natale non a caso è proseguita l’attività di controllo della Guardia Costiera di Viareggio nell’ambito delle proprie competenze istituzionali di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca, dalla cattura del prodotto in mare fino alla sua distribuzione al consumatore finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

