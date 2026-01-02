Perugia torna la Befana del Chianelli

A Perugia torna la Befana del Chianelli, un tradizionale appuntamento dedicato ai bambini del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Quest’anno, la simpatica vecchietta arriverà di mattina, accompagnata dagli agenti della Polizia di Stato, per portare un momento di festa e solidarietà. Un’iniziativa che unisce tradizione e attenzione alle famiglie, contribuendo a creare un’occasione di condivisione e sostegno nel rispetto delle norme di sicurezza.

Una Befana speciale per i bimbi del Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Quest'anno la simpatica vecchietta arriverà di mattina, con una scorta speciale: quella degli agenti della Polizia di Stato. Ma non è tutto. Perché la tradizionale consegna delle calze e dei doni con la mitica Grotta.

La Befana al Chianelli, anche un concerto della Fanfara della polizia - Quest'anno arriverà di mattina, con una scorta speciale: quella degli agenti della polizia di Stato.

Quanto sei bella Perugia quando sei viva! Un centro storico straordinario che canta e balla e tantissimi perugini e perugine che tornano a viverlo e ad aspettare insieme l'arrivo del nuovo anno #2026 #perugia

Scandicci torna da Campione del Mondo, Antropova ruggisce a Perugia. Rimonta funambolica di Novara - x.com

