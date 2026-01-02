Perugia torna la Befana del Chianelli

A Perugia torna la Befana del Chianelli, un tradizionale appuntamento dedicato ai bambini del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Quest’anno, la simpatica vecchietta arriverà di mattina, accompagnata dagli agenti della Polizia di Stato, per portare un momento di festa e solidarietà. Un’iniziativa che unisce tradizione e attenzione alle famiglie, contribuendo a creare un’occasione di condivisione e sostegno nel rispetto delle norme di sicurezza.

Una Befana speciale per i bimbi del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Quest’anno la simpatica vecchietta arriverà di mattina, con una scorta speciale: quella degli agenti della Polizia di Stato. Ma non è tutto. Perché la tradizionale consegna delle calze e dei doni con la mitica Grotta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

