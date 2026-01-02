Persona Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario | a breve sono in arrivo delle novità

Atlus ha annunciato l’apertura del sito ufficiale dedicato al 30° anniversario di Persona, segnando l’inizio dei festeggiamenti per questa importante ricorrenza. Nei prossimi giorni saranno rivelate novità e aggiornamenti sulla celebre saga JRPG, che ha accompagnato i fan per tre decenni. Restate sintonizzati per scoprire tutte le iniziative e i contenuti speciali in arrivo.

Atlus dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per i 30 anni di Persona con l’apertura di un sito web dedicato all’anniversario della storica saga JRPG. L’iniziativa segna l’inizio di un anno che si preannuncia ricco di annunci e celebrazioni, anche se al momento il portale è essenziale, ma nonostante ciò il messaggio è chiaro: qualcosa di importante è in arrivo. I fan sono già invitati a segnare una data precisa sul calendario, con l’8 gennaio 2026 che sarà il primo momento chiave di questo percorso celebrativo. Accedendo al sito ufficiale, l’elemento centrale è un artwork completamente inedito realizzato da Shigenori Soejima, storico character designer della serie, con l’illustrazione che riunisce tutti i protagonisti principali di Persona, diventando di fatto un manifesto celebrativo dell’intera saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Persona, Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario: a breve sono in arrivo delle novità Leggi anche: Persona, Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario: sono in arrivo delle novità Leggi anche: Sono in arrivo delle novità su Persona 6 e Persona 4 Revival, suggerisce Atlus Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario di Persona: novità in arrivo tra pochissimi giorni. Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario di Persona: novità in arrivo tra pochissimi giorni - Atlus apre il sito per il 30° anniversario di Persona e promette novità l'8 gennaio 2026, tra possibili aggiornamenti su Persona 4 Revival, Persona 6 e altre iniziative celebrative. msn.com

Il nuovo Persona è stato annunciato da un teaser? Non è quello che vi aspettate - Un teaser potrebbe aver svelato il nuovo Persona, ma si tratta di uno spin- everyeye.it

Atlus prepara il 30° anniversario di Persona con "vari altri progetti" oltre a Persona 4 Revival - Studio ha menzionato "vari altri progetti" in corso presso il team oltre al già annunciato Persona 4 Revival, e con il 30° anniversario in arrivo potrebbero esserci grandi novità. multiplayer.it

La fuga di notizie del 30° anniversario di Persona È LEGITTIMA e ne abbiamo altre ~ Notizie ATLUS

Il 2026 segnerà il 30° anniversario della serie di Persona, e Atlus e P-Studio promettono annunci molto importanti. - facebook.com facebook

Le prestazioni di Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 sono migliorate parecchio con la patch per i 60 fps x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.