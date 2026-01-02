Percorsi quadriennali dal 2026 27 ecco le proposte approvate nelle Marche

Dal 2026/27, le Marche presenteranno nuovi percorsi quadriennali nel settore tecnologico e professionale. A seguito di 35 candidature, tutte approvate dalla commissione dell’USR Marche il 30 dicembre 2025, si delineano opportunità formative innovative per gli studenti. Questi percorsi mirano a rafforzare le competenze tecniche e professionali, offrendo un’offerta educativa aggiornata e di qualità nel contesto regionale.

Per la filiera formativa tecnologico professionale presso l'USR Marche sono pervenute 35 candidature, che hanno ricevuto esito positivo dalla commissione riunitasi in data 30 dicembre 2025.

