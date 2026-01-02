Perché se porti delle carte da gioco in Thailandia rischi l'arresto
Portare carte da gioco in Thailandia può comportare conseguenze legali. La legge thailandese vieta la partecipazione a giochi d'azzardo, incluso l'uso di carte da gioco, anche se non si intende giocare. Per evitare problemi con le autorità, è consigliabile non inserire carte da gioco nella valigia prima di un viaggio in Thailandia. Conoscere le normative locali aiuta a viaggiare in modo più sicuro e consapevole.
Per quale motivo in Thailandia non si possono portare le carte da gioco? Ecco perché non andrebbero mai messe in valigia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
