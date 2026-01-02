Perché per Cancelo all'Inter non è ancora fatta anche se l'Al Hilal ha accettato l'offerta nerazzurra
Nonostante l'Al Hilal abbia accettato l'offerta dell'Inter per Joao Cancelo, la conclusione dell'affare non è ancora certa. Le trattative tra le parti continuano, e diversi dettagli devono essere ancora definiti prima di arrivare a un accordo finale. La situazione rimane in stand-by, e l'esito dipenderà dalle prossime discussioni tra i club e il giocatore.
L'Inter ha incassato il via libera dell'Al Hilal per il prestito di Joao Cancelo, ma la trattativa resta bloccata. Il nodo non è economico né tecnico: tutto dipende dalla volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
