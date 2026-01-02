Perché le tartarughe si interrano | quando succede e quali sono i vantaggi

Le tartarughe di terra si interrano principalmente per regolarsi la temperatura, proteggersi dai predatori, e creare ambienti sicuri per il letargo e la deposizione delle uova. Questo comportamento, naturale e essenziale, permette loro di adattarsi alle condizioni ambientali e di garantire la propria sopravvivenza. Conoscere i motivi e i vantaggi di questa abitudine aiuta a comprendere meglio il loro ciclo di vita e le necessità di tutela.

