Perché le risate per Buen Camino di Checco Zalone continueranno a fare molto rumore
Checco Zalone supera i 41 milioni al boxoffice e continua a fare il suo buen camino: zaino in spalla, friulane limited edition ai piedi e incassi 5 stelle. È un film che non contempla eroi, solo l'aspirazione alla parte che può renderci migliori, quella che ci vede meno monoliti e più parte di un tutto. Piaccia o no, queste risate continueranno a fare molto rumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
