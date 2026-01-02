Perché le risate per Buen Camino di Checco Zalone continueranno a fare molto rumore

Checco Zalone supera i 41 milioni al boxoffice e continua a fare il suo buen camino: zaino in spalla, friulane limited edition ai piedi e incassi 5 stelle. È un film che non contempla eroi, solo l'aspirazione alla parte che può renderci migliori, quella che ci vede meno monoliti e più parte di un tutto. Piaccia o no, queste risate continueranno a fare molto rumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

