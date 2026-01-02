Perché la gonna a portafoglio funziona sempre | a chi sta bene e come indossarla

La gonna a portafoglio è un classico senza tempo, versatile e adatto a molte fisicità. Facile da indossare, combina eleganza e praticità, risultando adatta a diverse occasioni. In questa guida, scoprirai a chi sta bene e come valorizzarla al meglio, per un look sobrio e raffinato, senza rinunciare alla comodità.

Facile da indossare, elegante senza rigidità, capace di adattarsi a fisicità diverse: ogni donna dovrebbe possedere una gonna a portafoglio. Complice una costruzione semplice ma strategica, che avvolge il corpo e crea movimento, oggiritorna in versione lunga, midi, asimmetrica o scozzese, pronta a risolvere look quotidiani e occasioni più formali. Ma a chi sta bene davvero? E come indossarla senza sbagliare proporzioni o styling? Dalla scelta del modello giusto al modo corretto di chiuderla, ecco tutto quello che serve sapere per valorizzare la gonna a portafoglio. Cos’è la gonna a portafoglio (e perché si chiama così). 🔗 Leggi su Amica.it

