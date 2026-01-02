Perché il sindaco di Cervia Mattia Missiroli non ha ancora rassegnato formalmente le dimissioni? L’attacco del centrodestra

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, non ha ancora presentato formalmente le dimissioni, nonostante l'indagine in corso per maltrattamenti in famiglia. La situazione ha suscitato reazioni e posizioni diverse tra le forze politiche locali, con il centrodestra che chiede chiarezza e responsabilità. La vicenda rimane sotto i riflettori, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle decisioni del primo cittadino e alle eventuali conseguenze politiche.

Cervia (Ravenna), 2 gennaio 2026 – "Pd, smettila di prendere in giro i cervesi!". Con queste parole aprono la prima comunicazione ufficiale pubblica che arriva dal centrodestra di Cervia composta dai consigliari di Lista civica cambia con me – Mazzolani sindaco e Fratelli d'Italia dopo che il sindaco di Cervia Mattia Missiroli è stato indagato per maltrattamenti in famiglia. Le dimissioni di Missiroli (che potrebbe ancora cambiare idea). Le dimissioni del sindaco sono state annunciate tramite una nota letta dalla portavoce in occasione del consiglio comunale del 23 dicembre e poi ribadite nell'incontro del Pd dello scorso 29 dicembre.

Accusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette. Il Pd prende le distanze - "Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza, rassegnerò le mie dimissioni" ... affaritaliani.it

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, indagato con l’accusa di “maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie” - La Procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, con l'accusa di ... ravennanotizie.it

