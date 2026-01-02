Perché il balsamo labbra di Elizabeth Arden è il migliore per l' inverno

Il balsamo labbra di Elizabeth Arden è ideale per l’inverno, grazie alla sua formula arricchita con vitamina E, burro di karité e SPF15. Questo prodotto offre una protezione efficace contro le screpolature, mantenendo le labbra morbide e levigate. La sua consistenza leggera permette di utilizzare il balsamo anche come base per il make-up, garantendo comfort e cura quotidiana in ogni stagione fredda.

