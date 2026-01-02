Ogni gennaio, molte persone si impegnano a migliorare il proprio stile di vita, ma il 91% abbandona la palestra entro pochi mesi. I biohacker analizzano le cause di questo fenomeno, offrendo spunti per mantenere la motivazione e raggiungere risultati duraturi. In questa lettura, scoprirai quali sono gli errori più comuni e come evitarli per rendere il percorso sportivo più efficace e sostenibile.

È quel periodo dell’anno in cui i frigoriferi si riempiono di frutta e verdura, le palestre traboccano di iscritti e milioni di persone sono determinate a fare del 2026 l’anno della svolta fisica. Mettersi in forma è in cima alla lista dei buoni propositi per il nuovo anno, con quasi la metà delle persone che giura di allenarsi di più. Ma la realtà è spietata: solo il 9% riuscirà a mantenere l’impegno per tutti e dodici i mesi. Le ricerche, infatti, mostrano che molte persone abbandonano i propositi del nuovo anno già al secondo venerdì di gennaio, una data r ibattezzata Quitter’s Day, ossia il giorno dei rinunciatari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché il 91% abbandona la palestra entro gennaio: i biohacker rivelano l’errore fatale

Leggi anche: “Durante le Feste bastano 20 minuti di movimento al giorno per smaltire quanto mangiato, anche giocare con i bambini brucia calorie. Rimandare la palestra a gennaio? È un errore”: i consigli del prof. Rolando Bolognino

Leggi anche: Le pagelle, in evidenza solo il bomber e Farinelli. Pellizzari, errore fatale. Martelli incerto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Non chiedere a chi ama i cani di scegliere. Perché chi ama davvero non abbandona mai chi gli è stato fedele. #holidayhumor - facebook.com facebook