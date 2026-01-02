Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea nel 2024 dopo un breve periodo alla guida dei Blues. L’esperienza è stata caratterizzata da un contesto complicato, con tre allenatori esonerati in rapida successione e una rosa molto ampia. La situazione interna e le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi sportivi hanno portato alla decisione di lasciare il club, segnando un cambiamento nel percorso professionale di Maresca.

Quando Maresca è arrivato al Chelsea nell’estate del 2024, i Blues erano reduci da un dodicesimo e un sesto posto, con tre allenatori esonerati (Tuchel, Potter e Pochettino) in circostanze progressivamente più surreali e con una rosa sempre più imbottita di giocatori, in una specie di bizzarro esperimento sociale. Maresca aveva raggiunto una promozione con il Leicester al primo colpo, ma l’esperienza precedente col Parma era stata un disastro, e un conto è allenare in seconda divisione, un conto è allenare il Chelsea. In quel momento era facile immaginarsi il classico scenario apocalittico: il nuovo allenatore giovane e ambizioso arriva, propone con violenza delle idee molto radicali, si scontra con il caos societario e tecnico, impazzisce e viene rapidamente messo alla porta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea

Leggi anche: Il Chelsea progetta di sostituire Enzo Maresca mentre crescono le speculazioni

Leggi anche: Clamoroso al Chelsea, Enzo Maresca potrebbe presentare le dimissioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché è finita tra Maresca e il Chelsea, i motivi di una separazione inspiegabile tra le vittorie - Alla base della rottura tra il Chelsea ed Enzo Maresca ci sono risultati discontinui, attriti sulla gestione della rosa e una visione del gioco mai davvero ... fanpage.it