Per uscire fuori… Crans-Montana il momento in cui e’ divampato l’incendio

A Crans-Montana, una notte di festa si è improvvisamente trasformata in tragedia a causa di un incendio. Le immagini mostrano le prime fiamme sul soffitto di un locale, mentre la festa prosegue. I racconti e i video disponibili offrono uno sguardo sulla gravità dell’evento, evidenziando come un momento di convivialità possa cambiare inaspettatamente in una situazione di emergenza.

In un video le prime fiamme sul soffitto del bar mentre continua la festa Le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana restituiscono il quadro di una notte di Capodanno trasformata in tragedia. Nel locale Le Constellation, diventato in pochi istanti una trappola mortale, decine di giovani hanno perso la vita mentre altri risultano ancora dispersi. A raccontare quegli attimi concitati Ã¨ un ragazzo intervenuto in collegamento a â€œMattino Cinqueâ€?, che ha provato a ricostruire cosa sia accaduto subito dopo lâ€™avvistamento delle fiamme. A night of New Year's celebration turned into tragedy At least 40 feared dead and 100+ injured after a devastating fire engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Per uscire fuori…”. Crans-Montana, il momento in cui e’ divampato l’incendio Leggi anche: Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano Leggi anche: Crans-Montana, il video sui social: il momento in cui si scatena l'inferno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, la scala di legno per uscire, le porte chiuse e l’ipotesi dei pm. Il drammatico racconto del soccorritore – Il video - Non c’era via di fuga dal bar Le Constellation e il fenomeno del flashover ha propagato l’incendio in pochi minuti. open.online

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Crans-Montana, la strage di Capodanno: un'unica scala per uscire dal locale - Le fiamme che hanno devastato il bar sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno appiccato il fuoco al soffitto in legno, in ... libero.it

“Non era una notizia destinata a uscire sui giornali”. È venuta fuori quasi per caso – si legge nella nota –, nei giorni scorsi, mentre in centro a Reggio Emilia si lavorava agli allestimenti per il Capodanno. “Se ne parlava mentre si montava il palco”, raccontano d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.