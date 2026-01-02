Per Orietta 9mila cuori Una scelta coraggiosa che premia Senigallia

Orietta Berti ha scelto di aprire il nuovo anno con un concerto a Senigallia, attirando circa 9.000 persone. Questa decisione ha dimostrato coraggio e sensibilità, regalando al pubblico un momento di musica e convivialità. La presenza di un’artista di grande esperienza come Orietta Berti conferma l’importanza di eventi culturali di qualità, capaci di coinvolgere e unire la comunità locale.

La scelta di fare il concertone il primo gennaio è stata azzeccatissima. In novemila ieri hanno cantato con Orietta Berti, una cantante straordinaria che ancora oggi continua ad essere una grande attrazione. Il Comune si sfrega le mani. Il bilancio del doppio appuntamento tra fine anno e inizio del 2026 è a doppia cifra. La notte di San Silvestro oltre 5mila (stima in base alla capienza della piazza) hanno riempito piazza Garibaldi grazie ai ‘Secondo Tempo’, la tribute band agli ‘883’ che ha accompagnato dalle 11 di sera i tanti che hanno popolato il centro di Senigallia. Piazza Garibaldi si è trasformata in un karaoke a cielo aperto sulle note dei brani più popolari cantati da Max Pezzali fino al conto alla rovescia che ha portato tutti nel 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per Orietta 9mila cuori. Una scelta coraggiosa che premia Senigallia Leggi anche: La coraggiosa scelta di Han: meglio Oxford che Guardiola Leggi anche: Nobel: Zabatta (Avs), 'gioia per Machado, premia donna coraggiosa e tenace' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Per Orietta 9mila cuori. Una scelta coraggiosa che premia Senigallia. Per Orietta 9mila cuori. Una scelta coraggiosa che premia Senigallia - Il Comune ha deciso per una festa lunga due giorni con il concertone il primo gennaio anzichè il 31. msn.com

"Prendo solo 9mila euro" Bufera sulle parole di...Altro... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.