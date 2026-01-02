Per la morte di Aurora Livoli c' è un indagato | ha 57 anni

È stato iscritto nel registro degli indagati un uomo di 57 anni nell’ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un condominio a Milano. La vicenda, ancora sotto esame delle autorità, potrebbe presto conoscere sviluppi significativi. La procura prosegue le indagini per chiarire le cause e le circostanze della tragica scomparsa della giovane.

Potrebbe esserci una potenziale svolta nella morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta il 29 dicembre scorso nel cortile di un condominio in via Paruta, alla periferia nord di Milano. È infatti di oggi, venerdì 2 gennaio, la notizia di un uomo di 57 anni che risulta tra gli.

