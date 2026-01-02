Per avere più pace forse servono solo meno pacifisti alla vaccinara

L’articolo di Micol Flammini su Zaporizhzhia evidenzia come la città sia diventata un rifugio per i civili ucraini durante il conflitto. Questo scenario richiama il parallelo con Stalingrado, sottolineando le trasformazioni e le sfide di un territorio segnato dalla guerra. In un contesto di tensione e occupazione, riflettere sulle dinamiche di pace e resistenza permette di comprendere meglio le implicazioni di questi eventi.

Al direttore - L’articolo di Micol Flammini, “Giù gli artigli da Zaporizhzhia”, pubblicato dal Foglio il 31 dicembre – nel quale si descrive come la città sia diventata “in questi quattro anni” di guerra il “rifugio degli ucraini in fuga dai territori occupati” dai russi – mi ha spinto a stabilire un parallelismo tra Stalingrado (Caricyn fino al 1925) e Zaporizhzhia, con un rovesciamento drammatico dei ruoli storici. A Stalingrado furono i russi dell’Unione sovietica a resistere all’avanzata dell’esercito nazista, trasformando la città sul Volga nel simbolo della lotta contro l’aggressione. Oggi, a Zaporizhzhia, l’immagine si capovolge: la Russia di Putin, erede formale dell’Unione sovietica che combatté il nazismo, appare nel ruolo dell’aggressore, mentre l’Ucraina difende il proprio territorio – e l’Europa – con la stessa ostinazione con cui i russi difesero Stalingrado. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

