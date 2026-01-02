Per avere più pace forse servono solo meno pacifisti alla vaccinara

L’articolo di Micol Flammini su Zaporizhzhia evidenzia come la città sia diventata un rifugio per i civili ucraini durante il conflitto. Questo scenario richiama il parallelo con Stalingrado, sottolineando le trasformazioni e le sfide di un territorio segnato dalla guerra. In un contesto di tensione e occupazione, riflettere sulle dinamiche di pace e resistenza permette di comprendere meglio le implicazioni di questi eventi.

