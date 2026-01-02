Per avere più pace forse servono solo meno pacifisti alla vaccinara
L’articolo di Micol Flammini su Zaporizhzhia evidenzia come la città sia diventata un rifugio per i civili ucraini durante il conflitto. Questo scenario richiama il parallelo con Stalingrado, sottolineando le trasformazioni e le sfide di un territorio segnato dalla guerra. In un contesto di tensione e occupazione, riflettere sulle dinamiche di pace e resistenza permette di comprendere meglio le implicazioni di questi eventi.
Al direttore - L’articolo di Micol Flammini, “Giù gli artigli da Zaporizhzhia”, pubblicato dal Foglio il 31 dicembre – nel quale si descrive come la città sia diventata “in questi quattro anni” di guerra il “rifugio degli ucraini in fuga dai territori occupati” dai russi – mi ha spinto a stabilire un parallelismo tra Stalingrado (Caricyn fino al 1925) e Zaporizhzhia, con un rovesciamento drammatico dei ruoli storici. A Stalingrado furono i russi dell’Unione sovietica a resistere all’avanzata dell’esercito nazista, trasformando la città sul Volga nel simbolo della lotta contro l’aggressione. Oggi, a Zaporizhzhia, l’immagine si capovolge: la Russia di Putin, erede formale dell’Unione sovietica che combatté il nazismo, appare nel ruolo dell’aggressore, mentre l’Ucraina difende il proprio territorio – e l’Europa – con la stessa ostinazione con cui i russi difesero Stalingrado. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Un Lucio Fontana diverso, meno concettuale e più legato alla materia, ma sempre capace di creare opere intense e affascinanti, che forse non sono state mai abbastanza considerate
Leggi anche: Valditara: “Non servono classi meno affollate ma più docenti e una scuola sempre più aperta durante il giorno”
Nel Duomo di #Napoli, in occasione della #GiornataMondialedellaPace, messa celebrata dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo #Battaglia. Il suo messaggio: "Verrà la pace se sapremo avere pensieri di pace, sogni di pace, parole e gesti di pace. Non b x.com
“Non mi rendo conto di avere l’età che ho”, ha confidato Federica Panicucci, spiegando di sentirsi in pace con il proprio corpo. Ecco il suo segreto per mantenersi in forma. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.