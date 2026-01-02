Pecora sbranata dal lupo Scagionato il pastore che la scaricò in piazza

Una pecora sbranata dal lupo e il pastore scagionato, che aveva affidato l’animale in piazza, rappresentano un episodio che invita a riflettere. Non si tratta di un gesto spettacolare, ma di un segnale di allarme, portato nel cuore della città e della comunità. Un episodio che evidenzia l'importanza di una gestione responsabile e di un’attenta tutela del bestiame, senza sensazionalismi.

"Non un gesto eclatante per cercare visibilità, ma un grido di allarme portato nel cuore della città". Si chiude con un’archiviazione il procedimento giudiziario nei confronti di Matteo Contena, l’allevatore che il 6 marzo 2024 aveva depositato sulla rotatoria di piazza Guido Monaco, ad Arezzo, la carcassa di una pecora sbranata e uccisa da un lupo. Un’azione provocatoria, un gesto choc, che aveva fatto discutere, acceso polemiche e riportato sotto i riflettori il tema, mai sopito, della convivenza tra allevamenti e grandi predatori. In queste ore l’autorità giudiziaria ha deciso di archiviare il caso, riconoscendo la natura non provocatoria di quel gesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pecora sbranata dal lupo. Scagionato il pastore che la scaricò in piazza Leggi anche: Presidente Guardia Forestale ODV: “Politica ipocrita, il lupo travestito da pecora!” Leggi anche: Casaliggio, vitellina sbranata da un lupo nella stalla: «Il problema è grave e in crescita» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pecora sbranata dal lupo. Scagionato il pastore che la scaricò in piazza; Portò una pecora sbranata dai lupi in Guido Monaco, assolto l'allevatore aretino; Vigile del fuoco morì durante un soccorso. Cassazione condanna Ministero al risarcimento; Teatro Tenda igloo. Haber con un plaid. La Fondazione: ci scusiamo, un guasto al riscaldamento. Pecora sbranata dal lupo. Scagionato il pastore che la scaricò in piazza - Si chiude con un’archiviazione il procedimento contro Matteo Contena "Non è stato un gesto eclatante per cercare visibilità ma un grido d’allarme". lanazione.it

Scaricò in mezzo alla strada la sua pecora uccisa dal lupo: l'allevatore non ha commesso reati, caso giudiziario archiviato - La clamorosa protesta sulla rotatoria di piazza Guido Monaco, il comitato: "Era esasperato per gli attacchi del predatore" ... corrierediarezzo.it

Il 6 marzo 2024 in Piazza Guido Monaco, ad Arezzo l’allevatore, in uno stato di esasperazione e disperazione, depositò una propria pecora sbranata e uccisa da un lupo. - facebook.com facebook

