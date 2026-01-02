Pci | Schlein ' si è spenta partigiana Bruna testimone generazione a cui dobbiamo libertà'

Il Partito Comunista Italiano e la Cgil ricordano Ivonne Trebbi, nota come Bruna, figura di spicco della Resistenza e della lotta per la libertà. La sua testimonianza e il suo impegno rappresentano un patrimonio di valori e coraggio. La sua scomparsa segna la perdita di una generazione che ha contribuito a costruire i diritti di oggi.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Si è spenta Ivonne Trebbi, partigiana con il nome di battaglia Bruna. Protagonista della Resistenza nei gruppi di difesa della donna e nei Sap, dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali, fino ad essere deputata per due legislature dal 1979 al 1987. Una vita dedicata ai valori dell'antifascismo, della giustizia sociale, della democrazia. La testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà e che non ha mai smesso di battersi dalla parte dei lavoratori e per il diritti sociali e civili”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pci: Schlein, 'si è spenta partigiana Bruna, testimone generazione a cui dobbiamo libertà' Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza Leggi anche: Morta Ivonne Trebbi, la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anni

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.