Paura in via Ingino | brucia auto in strada fiamme a ridosso delle abitazioni

Nella notte a Foggia, via Ingino è stata teatro di un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata vicino al centro città. Le fiamme, sviluppatesi in prossimità delle abitazioni, hanno generato preoccupazione tra i residenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare l’incendio, evitando ulteriori danni. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Paura nella notte, a Foggia, dove un incendio ha interessato un'auto parcheggiata in via Umberto Ingino, nei pressi del centralissimo corso Matteotti. Il fatto è successo alle 3 di oggi, venerdì 2 gennaio: in breve tempo, le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto il veicolo, parcheggiato.

