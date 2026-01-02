Paura a Zingonia principio d’incendio al quarto piano di una delle Torri

Giovedì 1 gennaio, a Zingonia, si è verificato un principio d’incendio al quarto piano di una delle quattro Torri di Verdellino. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i residenti, fortunatamente senza conseguenze gravi. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il problema e di garantire la sicurezza dell’edificio e delle persone coinvolte.

Verdellino. Attimi di paura, nella giornata di giovedì 1 gennaio, per un principio d’incendio scaturito al quarto piano di una delle quattro Torri di Zingonia, nel territorio di Verdellino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una stufetta avrebbe sprigionato una fiamma che ha interessato un mobile. Il materiale è stato quindi portato sul terrazzo, dove il fuoco è divampato per pochi minuti prima dell’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Il sindaco Silvano Zanoli ha documentato l’accaduto con un video, mostrando l’intervento dei soccorritori e complimentandosi con un “bravo” quando l’incendio del mobile trasportato sul terrazzo è stato spento con l’estintore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

