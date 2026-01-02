Paul Mescal | Nei prossimi anni mi concederò una pausa dalla recitazione

Paul Mescal, attore noto per ruoli in Hamnet e The History of Sound, ha annunciato di voler prendersi una pausa dalla recitazione nei prossimi anni. Durante le sue recenti interviste, ha condiviso i piani futuri e riflettuto sulle prossime tappe della sua carriera, offrendo uno sguardo sincero sui momenti di pausa e rinnovamento che intende dedicare a sé stesso.

L'attore, in questi mesi impegnato nella promozione di Hamnet e The History of Sound, ha parlato dei suoi progetti per il futuro. I fan di Paul Mescal sembra debbano prepararsi per fare i conti con la sua assenza dagli schermi: l'attore ha infatti rivelato i suoi progetti per il futuro. La giovane star, dopo un periodo pieno di impegni, sembra abbia intenzione di concedersi una lunga pausa dopo anni trascorsi sul set. Una pausa dalla recitazione per la star di Normal People In occasione di un'intervista rilasciata a The Guardian, Paul Mescal ha dichiarato che nei prossimi anni: "Le persone avranno una pausa dal vedermi e io mi prenderò una pausa da loro".

Paul Mescal: l’attore riflette sulla sua carriera e sull’idea di rallentare per un po’ dopo il film sui Beatles - Paul Mescal: l'attore riflette sulla sua carriera e sull'idea di rallentare per un po' dopo il film sui Beatles ... filmpost.it

Tutti amano Paul Mescal, ritratto dell’attore irlandese protagonista del film Il gladiatore 2 - A soli 29 anni e con un curriculum già ricco di voci importanti, Paul Mescal da Maynooth, nella contea di Kildare in Irlanda, è diventato in breve tempo il pupillo del cinema internazionale. milanofinanza.it

Nella nuova intervista per The Guardian, Paul Mescal ha dichiarato che dopo la campagna per l'award season per Hamnet prenderà una pausa dalla recitazione e dalle apparizioni in pubblico per concentrarsi sul biopic dei Beatles e "tornare" nel 2028. x.com

