Patto per Jesi | Viale il restyling rischia di essere un’incompiuta

Restyling di un tratto del viale della Vittoria, secondo " Patto x Jesi " si tratta di "una scelta che rischia di tradursi nell'ennesima opera incompiuta, demandando alle future amministrazioni il completamento e gli oneri di un intervento privo di una visione complessiva". "Un'iniziativa costosa, controproducente e intempestiva" evidenziano. "La prevista riduzione delle corsie, il conseguente restringimento dell'asse circolatorio e la collocazione dei parcheggi in orizzontale, accanto alla corsia ciclabile – aggiungono - rischiano di generare nuove e concrete situazioni di pericolo, specie per i ciclisti, che si troverebbero a transitare in spazi estremamente ridotti e promiscui".

