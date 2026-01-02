Patavinus Anima in foto – La Città si Racconta la mostra di Stefano Sandonnini al San Gaetano
Dal 27 novembre 2025 all'11 gennaio 2026, il Centro Culturale Altinate - San Gaetano di Padova ospita la mostra fotografica
Dal 27 novembre 2025 all'11 gennaio 2026, a compimento di un progetto iniziato durante l'estate 2025, il Centro Culturale Altinate - San Gaetano di Padova ospita la mostra fotografica "Patavinus (Anima in foto ) – La Città si Racconta, un ritratto collettivo per celebrare l'anima di Padova", con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
