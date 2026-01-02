Passeggia con il cane scoperta shock | nel lago il corpo senza vita di una donna

Nella serata di giovedì 1° gennaio, lungo il lungolago di Cassone di Macesine, sulla sponda veronese del Lago di Garda, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. La scoperta ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

