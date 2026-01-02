Passaggio storico per Amir cedute le reti a Romagna Acqua Si va verso la liquidazione

All'inizio del 2026, Amir Spa, azienda pubblica responsabile delle infrastrutture del servizio idrico nella provincia di Rimini, sta attraversando un momento di importante cambiamento. Sono state cedute le reti a Romagna Acqua, segnando un passaggio che potrebbe portare alla liquidazione dell'azienda. Questa fase rappresenta un punto cruciale per il futuro del servizio idrico nella zona, con implicazioni che interesseranno cittadini e amministrazioni locali.

Il 2026 si apre con un passaggio letteralmente storico per quanto riguarda Amir Spa, azienda pubblica proprietaria delle infrastrutture del servizio idrico integrato della Provincia di Rimini. "Nei giorni scorsi infatti - spiega l'amministratore unico Alessandro Rapone -, ho sottoscritto presso.

