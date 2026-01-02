Partono i saldi invernali la stima di Confcommercio | Spesa media di 137 euro a persona
I saldi invernali iniziano domani, 3 gennaio, a Cesena, segnando la ripresa delle attività commerciali dopo le festività natalizie. Secondo le stime di Confcommercio, la spesa media per persona durante questo periodo è di circa 137 euro. Un’occasione per i consumatori di approfittare di offerte e sconti, contribuendo a riattivare il settore commerciale in un momento di ripresa economica.
A coda di quella natalizia, un'altra maratona per il commercio. Domani, sabato tre gennaio, saldi al via anche a Cesena. Confcommercio nazionale, in raccordo con i territori, ha effettuato una indagine da cui emerge che in media ogni consumatore spenderà 137 euro per un volume complessivo di 4,9. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
