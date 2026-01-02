Partono i saldi a zero

I saldi a zero rappresentano un'opportunità per i club di consolidare la propria posizione e attrarre nuovi clienti, ma anche una sfida per chi rischia di perderli. Questa fase può influenzare le strategie di vendita e di mercato, richiedendo attenzione e pianificazione. Comprendere le dinamiche di questa occasione è fondamentale per affrontarla con successo e ottimizzare i risultati.

Una (potenziale) grande occasione per il club che se li assicura, un grattacapo per chi rischia di perderli. I parametri zero, come ogni annodi questi tempi, infiammeranno il calciomercato, con tanti club di Serie A interessati in prima persona. Chiedere, per conferma, a Milan e Juventus, che in queste settimane potrebbero dover salutare due pedine importantissime dei rispettivi schieramenti: Mike Maignan e Dusan Vlahovic. Il 30enne portiere dei rossoneri non è solo uno dei migliori estremi difensori del mondo, ma anche tra i senatori dello spogliatoio di Allegri, nonché capitano. Motivo per cui il Milan non si è ancora arreso e spera in un rinnovo sul gong.

Saldi invernali 2026 in Campania: perché partono il 3 gennaio e cosa devono sapere consumatori e negozi - La normativa prevede inoltre un divieto preciso: nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi non possono essere effettuate vendite promozionali. agro24.it

Partono domani i saldi invernali 2026 - Saldi invernali al via: partono venerdì 2 gennaio in Valle d'Aosta, e sabato 3 in tutte le altre Regioni con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove ci sono regole diverse. rainews.it

? Il Meglio dei Saldi sono da Trony!

Dal 3 gennaio partono i saldi invernali in Piemonte Quasi tutti dicono di voler approfittare degli sconti, ma si compra solo se è un vero affare: molti piemontesi entreranno in negozio con le idee chiare, altri sceglieranno solo davanti al prezzo giusto. - facebook.com facebook

Saldi invernali al via: partono domani in Valle d’Aosta, e sabato 3 gennaio in Sicilia, così come nelle altre regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e x.com

