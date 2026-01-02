Se lavori come dipendente e desideri aprire una partita IVA, è importante conoscere le soglie di reddito previste dal regime forfettario. Attualmente, puoi guadagnare fino a 35.000 euro senza perdere questa agevolazione fiscale. Questa soglia permette di gestire in modo semplice e vantaggioso le attività professionali, mantenendo i benefici del regime forfettario anche con redditi da lavoro dipendente.

Chi lavora come dipendente e vuole aprire una partita IVA può tirare un sospiro di sollievo: la soglia di reddito per accedere al regime forfettario resta fissata a 35.000 euro anche per il 2026. Una proroga che conferma l’innalzamento deciso l’anno scorso e che amplia le possibilità per chi vuole avviare un’attività autonoma senza rinunciare allo stipendio fisso. Il forfettario rappresenta la scelta fiscale più vantaggiosa per professionisti e piccole imprese. Si tratta di un sistema che permette di pagare solo il 15% di tasse sui ricavi (o addirittura il 5% per i primi cinque anni se si parte da zero) e di dire addio alla maggior parte degli obblighi burocratici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Partita IVA e lavoro dipendente: ora puoi guadagnare fino a 35.000 euro senza perdere il forfettario

Leggi anche: Fino a 3.000 euro di contributi per il trasporto casa-lavoro per le persone con disabilità

Leggi anche: Vuoi lavorare su un’isola e guadagnare 30.000 euro? Serve solo un requisito

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax; Partite IVA, ecco tutte le novità 2026 del regime forfettario: gli aggiornamenti e le nuove modifiche; Regime forfettario 2026: limiti e requisiti; Partite Iva, a chi non conviene la tassa piatta? La tagliola degli 85 mila euro (e le detrazioni ammesse).

Lavoratori a Partita Iva, tanto lavoro e poche ferie. Il 34% stacca solo 2 settimane l’anno - Roma, 25 luglio 2025 – Il riposo è poco e non pienamente rigenerante, la programmazione è complessa e viene spesso data per scontata la reperibilità: sono le ferie dei lavoratori in Partita Iva, ... quotidiano.net

Affitti brevi, quanto è diventato difficile? Dal codice «Cin» all’obbligo di aprire la partita Iva: cosa si deve fare e quanto costa - Gli escamotage per evitare di aprire la partita Iva e il rischio incompatibilità con il lavoro dipendente, soprattutto nel pubblico ... msn.com