Parlare di Giuli con tre errori in una sola frase

Alessandro Giuli è una figura di rilievo nel panorama politico italiano, attualmente ricoprendo il ruolo di ministro della Cultura nel governo di Giorgia Meloni. La sua nomina è avvenuta in un momento di cambiamenti all’interno del vertice governativo, dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano e l’arrivo di Nello Musumeci. La sua presenza rappresenta un elemento di stabilità e continuità in un periodo di riorganizzazione politica.

Tre. Tommaso Labate sul Corriere della Sera scrive a proposito di Alessandro Giuli: "È diventato il ministro della Cultura del governo di Giorgia Meloni, sostanzialmente l'unica figura di subentrato nella squadra di governo (l'altro innesto è stato Nello Musumeci, dopo il trasferimento di Raffaele Fitto a Bruxelles) a seguito della crisi che ha investito il ministero con le dimissioni di Gennaro Sangiuliano". Riuscire a condensare tre errori in una sola frase non era facile. 1) Nello Musumeci non è subentrato a nessuno: è ministro senza portafoglio per la Protezione civile e le Politiche del mare fin dalla nascita del governo Meloni, il 22 ottobre 2022.

Veneziani: “La politica non regge più il peso della cultura”. Dopo la polemica con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, lo scrittore torna a parlare di politica. Di Ginevra Leganza - facebook.com facebook

