Parla l’ex gieffino | Mai rapporti con Signorini

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Alfonso Signorini. La sua posizione si inserisce nel contesto delle recenti polemiche sollevate dal podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, che ha fatto emergere presunte avances e messaggi tra il conduttore e alcuni aspiranti partecipanti. Medugno chiarisce la propria posizione, contribuendo a fare luce sulla vicenda e sui temi di gossip e legalità che la circondano.

«Non sono mai stato a letto con Alfonso Signorini». Parola di Antonio Medugno, l'ex gieffino napoletano di 27 anni finito nel vortice del gossip e nella girandola della legalità dopo che a Falsissimo - il podcast affatto corretto di Fabrizio Corona - è stato denunciato un presunto "Sistema- Signorini" a base di avances sessuali, messaggi e foto tra il conduttore e aspiranti partecipanti alla popolare trasmissione del Grande Fratello sulle reti Mediaset. Ora che Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione, Medugno, che è anche tiktoker da 3 milioni di follower, con un video sui suoi social ha voluto chiarire un po' di cose.

