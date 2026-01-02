Parla l' ambasciatore italiano in Svizzera Cornado | Seminterrato con una sola uscita la discoteca era fuorilegge

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, commenta la tragedia di Capodanno, sottolineando la pericolosità di una discoteca illegale con un’unica uscita e ricordando l’angoscia dei genitori italiani coinvolti. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e di mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto.

L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado sulla strage di Capodanno in Svizzera: «Non dimenticherò l'ansia e il silenzio dei genitori dei ragazzi italiani dispersi e feriti».

parla l ambasciatore italiano in svizzera cornado seminterrato con una sola uscita la discoteca era fuorilegge

Parla l'ambasciatore italiano in Svizzera Cornado: «Seminterrato con una sola uscita, la discoteca era fuorilegge»

