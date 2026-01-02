Paris Saint Germain-Paris FC domenica 04 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Parisien derby con la squadra di Luis Enrique nettamente favorita

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 si svolge il derby parigino tra Paris Saint Germain e Paris FC, una sfida rara in Ligue 1 a distanza di 35 anni dall’ultima volta. Con le formazioni ufficiali, quote e pronostici, analizziamo i convocati e le condizioni delle squadre, con il PSG nettamente favorito. Un’occasione per seguire da vicino un evento storico nel calcio parigino.

I derby stracittadini in Ligue1 sono merce assai rara, e quest'anno a 35 anni di distanza dall'ultima volta se ne vede uno: c'è sempre il Paris Saint Germain di mezzo, ma questa volta contro il Paris FC. La squadra di Luis Enrique ha vissuto un 2025 straordinario dove ha dominato in patria (e si attende la supercoppa dell'8 gennaio contro il Marsiglia.

