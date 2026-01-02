Parcheggio Acilia Sud-Dragona | comitati e associazioni indicano le aree idonee per lo scambio gomma-treno

Comitati e associazioni del X Municipio indicano le aree più idonee per lo scambio gomma-treno nel parcheggio di Acilia Sud-Dragona. L’obiettivo è migliorare la mobilità nel quadrante litorale, passando dalle proposte alle azioni concrete. Il 2 gennaio 2025, si sottolinea l’importanza di interventi efficaci per favorire modalità di trasporto sostenibili e funzionali alle esigenze dei residenti.

X Municipio, 2 gennaio 2025 – "Passare dalle parole ai fatti per garantire la mobilità del quadrante litorale ". È questo il messaggio lanciato dalle associazioni WWF Litorale Laziale, Legambiente Circolo Litorale Romano, Italia Nostra Roma, insieme al Comitato Pendolari Roma Ostia e al Comitato di Quartiere Acilia Sud 2000. In una nota ufficiale inviata all'Assessorato alla Mobilità e ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, le realtà territoriali hanno richiesto un impegno formale per l'individuazione di aree destinate al parcheggio di scambio della nuova stazione Acilia Sud-Dragona. Pur prendendo atto degli investimenti per la transizione ecologica e il nuovo impianto a idrogeno presso la rimessa ATAC, i rappresentanti dei cittadini sottolineano una criticità insostenibile: i 217 stalli attualmente previsti sono del tutto insufficienti.

