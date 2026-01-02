Papa Leone XIV | I giovani non abbiano paura della chiamata del Signore

Papa Leone XIV invita i giovani a non temere la chiamata del Signore. Attraverso un videomessaggio rivolto ai partecipanti alle Conferenze SEEK26, tenutesi a Columbus, Fort Worth e Denver, il Papa sottolinea l’importanza di ascoltare e rispondere con fiducia alla propria vocazione. Un messaggio di speranza e di incoraggiamento rivolto ai giovani nel loro cammino di fede e di crescita spirituale.

Non avere paura della chiamata del Signore. Questa l'esortazione ai giovani che Papa Leone XIV ha inviato, con un videomessaggio, ai partecipanti alle Conferenze SEEK26 che si svolgono nelle città di Columbus, Fort Worth e Denver, negli Stati Uniti fino al 5 gennaio. "Cari giovani – afferma il Pontefice -, mentre vi avvicinate a Gesù durante questo fine settimana, attraverso la comunità, i sacramenti e l'Adorazione Eucaristica, non abbiate paura di chiedergli a cosa vi sta chiamando. Alcuni di voi, come Andrea e Simone Pietro, potrebbero essere chiamati al sacerdozio, a servire il popolo di Dio attraverso la celebrazione dei sacramenti, predicando la parola di Dio, camminando con il popolo di Dio.

