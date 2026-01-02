Paolo Bonolis protagonista in prima serata con Taratata | grandi artisti e performance dal vivo

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata, uno degli show musicali più amati della televisione italiana. In questa occasione, ospiterà grandi artisti e presentazioni dal vivo, offrendo un appuntamento dedicato alla musica e alle emozioni. L’evento rappresenta un ritorno importante nel panorama televisivo, confermando l’impegno di Bonolis nel proporre programmi di qualità e intrattenimento autentico.

Paolo Bonolis si prepara a tornare protagonista della prima serata di Canale 5 con un progetto speciale che segna il ritorno di Taratata, uno degli show musicali più iconici della televisione italiana. Due serate evento dal vivo, pensate come un vero e proprio viaggio nella musica suonata, cantata e condivisa, senza artifici né sovrastrutture: al centro resta solo l’energia autentica del live. Taratata: la musica torna protagonista. Le due serate sono fissate per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026, e saranno ospitate dalla ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata per l’occasione in un grande spazio d’incontro tra artisti, pubblico e generazioni diverse. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

