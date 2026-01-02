Paoletta Magoni su Lara Colturi | Condivido la scelta La FISI non ha capito mamma e papà ottimi allenatori

Paoletta Magoni commenta la decisione di Lara Colturi, sostenendo che i genitori siano ottimi allenatori e che la FISI abbia frainteso la situazione. In un’intervista a Azzurra, rivista di OA Sport, l’ex campionessa olimpica di Sarajevo 1984 ha espresso il suo punto di vista sulla scelta della giovane atleta, sottolineando l’importanza del ruolo familiare nel percorso sportivo.

In un’intervista rilasciata ad Azzurra, la rivista di OA Sport, Paoletta Magoni, vincitrice di un oro olimpico nello slalom speciale femminile alle Olimpiadi di Sarajevo 1984, su precisa domanda del direttore Federico Militello, è intervenuta sul caso Lara Colturi. Magoni, che fu anche bronzo nei Mondiali del 1985 a Bormio, sempre nello slalom speciale, e nello stesso anno solare conquistò anche l’unica vittoria in Coppa del Mondo a Pfronten, si schiera dalla parte della famiglia Colturi-Ceccarelli, che ha optato per la cittadinanza albanese. Per la campionessa olimpica la decisione si è resa necessaria dal momento che la FISI non ha concesso all’atleta la possibilità di essere seguita da un team familiare, dato che entrambi i genitori di Lara Colturi sono allenatori, con la mamma Daniela Ceccarelli a sua volta campionessa olimpica nel superG a Salt Lake City 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it

