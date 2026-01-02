Pandoro richiamato per possibile contaminazione da teflon i lotti interessati

In seguito a controlli presso uno stabilimento in Brianza, alcuni lotti di pandoro sono stati sequestrati e ritirati dal mercato a causa di potenziali contaminazioni da Teflon. Sono state identificate due tipologie di prodotto coinvolte, già distribuite ai consumatori. Si raccomanda di verificare i lotti interessati e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

I controlli effettuati in uno stabilimento della Brianza hanno portato al sequestro di alcuni lotti e all'avvio delle procedure di ritiro di due tipologie di pandoro, prodotti già immessi sul mercato, a causa di un rischio fisico per i consumatori. L'intervento è stato eseguito dagli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell'Ats Brianza, che il 31 dicembre hanno svolto un'ispezione all'interno di un impianto che produce pandori e altri dolci natalizi. Nel corso delle verifiche sono emerse criticità legate alla sicurezza del processo produttivo, tali da rendere necessario il richiamo dei prodotti.

