Pandoro gate in Brianza ecco cosa è successo | frammenti di stampini da forno finivano nell’impasto

A seguito di controlli dell’Agenzia di tutela della Salute, alcuni pandori prodotti in Brianza sono stati sequestrati a causa di corpi estranei, provenienti da frammenti di stampini da forno. L’intervento riguarda un’azienda locale che distribuisce i suoi prodotti nella grande distribuzione. La sicurezza alimentare resta una priorità e le autorità continuano a monitorare la qualità dei prodotti dolciari sul mercato.

Corpi estranei nei pandori prodotti da un’azienda brianzola, l’Ats ne ha disposto il sequestro. Il provvedimento è frutto dei controlli degli ispettori della struttura di sicurezza alimentare dell’Agenzia di tutela della Salute all’interno di uno stabilimento di produzione di pandori e prodotti dolciari destinati alla grande distribuzione organizzata. L’ispezione. Nel corso dell’ispezione, i tecnici hanno accertato una grave non conformità igienico-sanitaria, rilevando la presenza di corpi estranei all’interno dei pandori prodotti. Gli approfondimenti effettuati sul posto hanno consentito di individuare la causa nell’utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei: durante la fase di cottura gli strumenti si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pandoro “gate” in Brianza, ecco cosa è successo: frammenti di stampini da forno finivano nell’impasto Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale, inizia il processo per il pandoro gate: ecco cosa ha detto Leggi anche: Dall’impasto alla ’impiccagione’. Al forno l’arte della pazienza che si tramanda di padre in figlio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata per il Pandoro Gate, gli avvocati: “È innocente, non c’è reato” - Chiara Ferragni è tornata oggi, 19 dicembre, in Tribunale a Milano per il processo che la vede imputata per truffa aggravata ... fanpage.it

